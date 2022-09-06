В Италии намерены сократить потребление газа более чем на 5 млрд кубометров

Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив порядка 5,3 млрд кубометров топлива.
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В специальный план по экономии энергопотребления в Италии вошли: сокращение использования тепловых установок, использование в зимний отопительный сезон электрических тепловых насосов, включение функции низкого энергопотребления холодильников, запрет на использование в телевизоре режима ожидания и другие меры.
"Оценки воздействия всех мер сдерживания приводят к экономии порядка 5,3 миллиарда кубометров газа, учитывая максимизацию производства электроэнергии из топлива, отличного от газа (около 2,1 млрд кубов), и экономию, связанную с сокращением отопления (3,2 млрд кубов)", — говорится в материале.
Документ призван обеспечить запасы топлива, которые на европейском уровне "позволят подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России". Подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1°С при отоплении зданий.