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В Италии намерены сократить потребление газа более чем на 5 млрд кубометров

В Италии намерены сократить потребление газа более чем на 5 млрд кубометров Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив порядка 5,3 млрд кубометров топлива.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 18:59
В Италии намерены сократить потребление газа более чем на 5 млрд кубометров

Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив порядка 5,3 млрд кубометров топлива.

Как передает Report, об этом сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.

В специальный план по экономии энергопотребления в Италии вошли: сокращение использования тепловых установок, использование в зимний отопительный сезон электрических тепловых насосов, включение функции низкого энергопотребления холодильников, запрет на использование в телевизоре режима ожидания и другие меры.

"Оценки воздействия всех мер сдерживания приводят к экономии порядка 5,3 миллиарда кубометров газа, учитывая максимизацию производства электроэнергии из топлива, отличного от газа (около 2,1 млрд кубов), и экономию, связанную с сокращением отопления (3,2 млрд кубов)", — говорится в материале.

Документ призван обеспечить запасы топлива, которые на европейском уровне "позволят подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России". Подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1°С при отоплении зданий.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya qaz istehlakını 5 milyard kubmetrdən çox azaltmaq niyyətindədir

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