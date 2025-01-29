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В Италии наложили арест на €46 млн филиала FedEx

В Италии наложили арест на €46 млн филиала FedEx Специальное подразделение Финансовой гвардии Италии наложило арест на 46 млн евро итальянского филиала крупнейшего американского транспортного перевозчика FedEx, осуществляющего курьерскую доставку.
Другие страны
29 января 2025 г. 18:42
В Италии наложили арест на €46 млн филиала FedEx

Специальное подразделение Финансовой гвардии Италии наложило арест на 46 млн евро итальянского филиала крупнейшего американского транспортного перевозчика FedEx, осуществляющего курьерскую доставку.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что такая мера, носящая превентивный характер, связана с расследованием о незаконном использовании рабочей силы.

В ходе следствия прокуратуры Милана было выявлено, что сотрудникам не выплачивались социальные и прочие пособия, что говорит о финансовых махинациях со стороны компании путем найма работников через третьи фирмы и кооперативные объединения. Решение о финансовой конфискации должно быть утверждено судьей предварительного следствия, говорится в сообщении.

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