О нас

В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент

В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент Голосование на выборах в национальный парламент началось в воскресенье в Италии. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, открылись в 07:00 (09:00, бакинское время) и будут работать до 23:00 (01:00).
Другие страны
25 сентября 2022 г. 09:18
В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент

Голосование на выборах в национальный парламент началось в воскресенье в Италии. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, открылись в 07:00 (09:00, бакинское время) и будут работать до 23:00 (01:00).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,1 млн граждан.

Голосовать за кандидатов в Палату депутатов и Сенат имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия (ранее сенатские бюллетени выдавали только избирателям старше 25 лет).

В общей сложности итальянцам предстоит определить 600 народных избранников: 400 депутатов и 200 сенаторов. МВД зарегистрировало 70 партий и политических образований. Для прохождения в парламент отдельным партиям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер, для коалиций этот порог поднимается до 10%. Система разделения мест в парламенте достаточно сложная, голосование проводится как по спискам, так и по одномандатным округам. При этом нельзя отдать голос за представителя одной партии и одновременно выбрать не его партийный список.

Эксперты прогнозируют явку на уровне около 65%, что еще ниже, чем на выборах в 2018 году (72,9%). Как напоминает газета La Repubblica, до 2008 года этот показатель никогда не опускался ниже 80%. Исторически итальянцы всегда были политически активны, в лучшие времена голосовать приходило до 90% населения.

Победу прочат правоцентристской коалиции, включающей три основных партии: "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Она может набрать до 50% голосов. Согласно внутрикоалиционному соглашению, партия, набравшая наибольшее число голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра. Ожидается, что наибольшую поддержку - до 25% - получат "Братья Италии" и ее лидер Джорджа Мелони может стать первой женщиной во главе правительства страны.

Отметим, что в воскресенье также проходят выборы губернатора и администрации Сицилии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyada milli parlament seçkilərində səsvermə başlayır

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi