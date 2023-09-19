О нас

В Италии на обеспечение мигрантов потребуется до 60 млн евро в год

В Италии на обеспечение мигрантов потребуется до 60 млн евро в год Прием мигрантов, прибывающих в Италию по морю, при новых сроках содержания в центрах временного приема, обойдется в три раза дороже, чем до сих пор. Накануне Кабмин Италии утвердил возможность продления срока содержания мигрантов в стране до 18 месяцев.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 12:36
В Италии на обеспечение мигрантов потребуется до 60 млн евро в год

Прием мигрантов, прибывающих в Италию по морю, при новых сроках содержания в центрах временного приема, обойдется в три раза дороже, чем до сих пор. Накануне Кабмин Италии утвердил возможность продления срока содержания мигрантов в стране до 18 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Stampa.

Сообщается, что содержание одного мигранта на протяжении 18 месяцев обойдется казне до 30 тыс. евро. Как минимум 100 млн евро нужны для создания дополнительных центров, которые обещала премьер-министр Джорджа Мелони, заверив, что они не будут представлять угрозу безопасности, находясь в отдаленных малонаселенных зонах. Соответствующее поручение дано МВД. Таких действующих центров в стране насчитывается 10, указывает издание. Кроме того, необходимо увеличить численность сотрудников правоохранительных органов для обеспечения охраны новых центров. Тогда как организованная высылка нелегала стоит более 2 тыс. евро. В итоге только на ночлег и пропитание мигрантов понадобятся до 60 млн евро в год, подсчитала газета.

Главной задачей Италия видит необходимость остановить прибытие мигрантов. Один из методов - организация морской миссии, которая бы противодействовала сети незаконных перевозчиков людей. Как пишет газета Corriere della Sera, блокирующая отплытия миссии не будет поддержана единодушно Европейским советом, что затруднит ее реализацию. Кроме того, подобная европейская миссия вызовет юридические проблемы с третьими странами, в воды которых необходимо заходить европейским кораблям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Reception of migrants in Italy to require up to 60M euros per year

Самое важное

Армия Азербайджана начала антитеррористические мероприятия локального характера
Армия Азербайджана начала антитеррористические мероприятия локального характера
19 сентября 2023 г. 13:30
В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных
В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных
19 сентября 2023 г. 12:37
МИД: Для обеспечения мира необходимо пресечь теракты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом
МИД: Для обеспечения мира необходимо пресечь теракты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом
19 сентября 2023 г. 12:19
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19 сентября 2023 г. 11:00
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов
19 сентября 2023 г. 10:16
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Гедабекском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Гедабекском направлении
19 сентября 2023 г. 10:03
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
18 сентября 2023 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
18 сентября 2023 г. 16:26
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
18 сентября 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi