В Италии на обеспечение мигрантов потребуется до 60 млн евро в год

Прием мигрантов, прибывающих в Италию по морю, при новых сроках содержания в центрах временного приема, обойдется в три раза дороже, чем до сих пор. Накануне Кабмин Италии утвердил возможность продления срока содержания мигрантов в стране до 18 месяцев.

Прием мигрантов, прибывающих в Италию по морю, при новых сроках содержания в центрах временного приема, обойдется в три раза дороже, чем до сих пор. Накануне Кабмин Италии утвердил возможность продления срока содержания мигрантов в стране до 18 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Stampa.

Сообщается, что содержание одного мигранта на протяжении 18 месяцев обойдется казне до 30 тыс. евро. Как минимум 100 млн евро нужны для создания дополнительных центров, которые обещала премьер-министр Джорджа Мелони, заверив, что они не будут представлять угрозу безопасности, находясь в отдаленных малонаселенных зонах. Соответствующее поручение дано МВД. Таких действующих центров в стране насчитывается 10, указывает издание. Кроме того, необходимо увеличить численность сотрудников правоохранительных органов для обеспечения охраны новых центров. Тогда как организованная высылка нелегала стоит более 2 тыс. евро. В итоге только на ночлег и пропитание мигрантов понадобятся до 60 млн евро в год, подсчитала газета.

Главной задачей Италия видит необходимость остановить прибытие мигрантов. Один из методов - организация морской миссии, которая бы противодействовала сети незаконных перевозчиков людей. Как пишет газета Corriere della Sera, блокирующая отплытия миссии не будет поддержана единодушно Европейским советом, что затруднит ее реализацию. Кроме того, подобная европейская миссия вызовет юридические проблемы с третьими странами, в воды которых необходимо заходить европейским кораблям.