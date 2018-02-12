В Италии мужчина хранил более 40 миллионов фальшивых евро

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Более 40 миллионов поддельных евро конфисковали в воскресенье итальянские карабинеры в ходе обысков у фальшивомонетчика под Неаполем.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

90 пакетов с фальшивыми банкнотами достоинством в 50 и 100 евро правоохранители нашли в сарае пожилого итальянца. Мужчина прятал их в пластиковых бочках, плотно закрытых водонепроницаемыми крышками. Всего было обнаружено около 41 миллионов евро, изготовленных, по словам карабинеров, на крайне высоком уровне.