В Италии может пройти конференция по вопросам восстановления Украины

Конференция по вопросам восстановления Украины с участием представителей итальянских и украинских властей и предприятий будет организована в Италии.

Конференция по вопросам восстановления Украины с участием представителей итальянских и украинских властей и предприятий будет организована в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по делам предприятий и продукции "сделано в Италии".

В ведомстве отметили, что встреча может пройти в марте.

"По этому случаю он (министр Адольфо Урсо, находится с визитом в Киеве - ред.) подписал соглашение о технологическом и промышленном сотрудничестве, - отмечается в тексте. - Урсо затронул вопросы гуманитарной помощи и вопросы, направленные на смягчение последствий энергетического кризиса в стране, в том числе путем отправки генераторов".

Пресс-служба министерства отметила, что в связи с предстоящим возможным визитом "премьер-министра Джорджи Мелони также обсуждались вопросы, касающиеся конференции доноров и перспектив мирного плана по урегулированию".