В Италии могут отменить более 1000 рейсов в связи с забастовкой персонала аэропортов

Более 1000 рейсов могут быть отменены в Италии из-за забастовки персонала наземного обслуживания аэропортов.

Более 1000 рейсов могут быть отменены в Италии из-за забастовки персонала наземного обслуживания аэропортов.

Как передает Report, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщило Rai Radio 1.

Восьмичасовая забастовка работников аэропортов начинается в 10:00 и продлится до 18:00 по местному времени.

Так, итальянская компания ITA Airways отменила 133 рейса по международным и национальным маршрутам. При этом она предусматривает специальный план для обеспечения перевозок, предоставляя возможность бесплатного обмена билетов и компенсации стоимости билетов на отмененные рейсы.

Кроме того, четырехчасовую забастовку также проводят пилоты ирландской авиакомпании Ryanair и испанской Vueling. Отмечается, что забастовка приведет к серьезным последствиям в разгар отпускного периода и может коснуться более 270 тыс. пассажиров.