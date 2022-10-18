В Италии могут остановить производство из-за нехватки электроэнергии

С чрезвычайным планом по экономии энергии, который готовит нынешний министр по экологической модернизации Роберто Чинголани, в Италии может быть на 30 дней приостановлено производство с декабря до февраля следующего года. Об этом сообщает Report со ссы

С чрезвычайным планом по экономии энергии, который готовит нынешний министр по экологической модернизации Роберто Чинголани, в Италии может быть на 30 дней приостановлено производство с декабря до февраля следующего года.



Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Il Messaggero.



Эта мера предусмотрена на случай прекращения поставок российского газа. Авторы материала напоминают, что эта мера лежит в рамках общей линии ЕС на экономию энергоресурсов и вступит в силу в обязательном порядке при объявлении особого предупреждения для стран сообщества.

В случае прекращения поставок российского газа ранее предусмотренных министерством мер будет недостаточно, и план, предусматривающий остановку производства оказывается неизбежен. Если же газ из России продолжит поступать до Нового года, как отмечает газета, особых проблем возникнуть не должно.