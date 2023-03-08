В Италии Международный женский день отмечают забастовками и манифестациями

Манифестации в пользу защиты прав женщин проходят в среду в разных городах Италии. Профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки, которая затрагивает в основном транспортный сектор.

Манифестации в пользу защиты прав женщин проходят в среду в разных городах Италии. Профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки, которая затрагивает в основном транспортный сектор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной канал Rai News 24.

На работу в знак с солидарности с женщинами, отстаивающими свои права, не вышли некоторые медработники и учителя. 8 марта в Италии традиционно проходят манифестации и забастовки, в последних по большей части участвуют мужчины, особенно работающие в государственных учреждениях.

Как отмечается в заявлении Союза базовых профсоюзов, который организовал пикет в Риме перед зданием муниципальной компании Acea, оказывающей коммунальные услуги по водо- и энергоснабжению, трудящиеся "протестуют против любой формы насилия в отношении женщин на рабочем месте, против неравенства зарплат и любой формы дискриминации по половому признаку".