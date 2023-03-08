О нас

В Италии Международный женский день отмечают забастовками и манифестациями

В Италии Международный женский день отмечают забастовками и манифестациями Манифестации в пользу защиты прав женщин проходят в среду в разных городах Италии. Профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки, которая затрагивает в основном транспортный сектор.
Другие страны
8 марта 2023 г. 15:43
В Италии Международный женский день отмечают забастовками и манифестациями

Манифестации в пользу защиты прав женщин проходят в среду в разных городах Италии. Профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки, которая затрагивает в основном транспортный сектор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной канал Rai News 24.

На работу в знак с солидарности с женщинами, отстаивающими свои права, не вышли некоторые медработники и учителя. 8 марта в Италии традиционно проходят манифестации и забастовки, в последних по большей части участвуют мужчины, особенно работающие в государственных учреждениях.

Как отмечается в заявлении Союза базовых профсоюзов, который организовал пикет в Риме перед зданием муниципальной компании Acea, оказывающей коммунальные услуги по водо- и энергоснабжению, трудящиеся "протестуют против любой формы насилия в отношении женщин на рабочем месте, против неравенства зарплат и любой формы дискриминации по половому признаку".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЕС намерен до 2025 года выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев
ЕС намерен до 2025 года выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев
8 марта 2023 г. 16:50
В ЕС ужесточают бюджетную дисциплину
В ЕС ужесточают бюджетную дисциплину
8 марта 2023 г. 16:38
МО ФРГ: Украина в марте получит 18 германских и три португальских танка Leopard 2
МО ФРГ: Украина в марте получит 18 германских и три португальских танка Leopard 2
8 марта 2023 г. 16:27
В Швеции обильные снегопады стали причиной сбоев в работе транспорта
В Швеции обильные снегопады стали причиной сбоев в работе транспорта
8 марта 2023 г. 16:08
ОАЭ выделили $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине
ОАЭ выделили $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине
8 марта 2023 г. 15:05
Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции
Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции
8 марта 2023 г. 14:44
Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС
Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС
8 марта 2023 г. 14:30
Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии
Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии
8 марта 2023 г. 14:09
Правительство Швеции передало в парламент заявку на вступление в НАТО
Правительство Швеции передало в парламент заявку на вступление в НАТО
8 марта 2023 г. 13:55
Германия может увеличить объемы военной помощи Украине
Германия может увеличить объемы военной помощи Украине
8 марта 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi