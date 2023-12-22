В Италии Meta оштрафовали на крупную сумму

Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom) оштрафовало компанию Meta Platforms Ireland Limited в Италии на €5,9 млн за нарушение запрета на рекламу азартных игр.

Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom) оштрафовало компанию Meta Platforms Ireland Limited в Италии на €5,9 млн за нарушение запрета на рекламу азартных игр.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В распространенном сообщении регулятора говорится, что в ходе разбирательства было установлено наличие рекламного контента или рекламы, даже косвенно связанной с играми или пари с денежными выигрышами, в 18 профилях в Facebook и Instagram.

"Компания Meta была привлечена к ответственности <...> выяснилось, что она не ограничилась только техническим, пассивным и автоматическим размещением материалов, загруженных пользователями, а предложила настоящую рекламную услугу", - говорится в тексте постановления.