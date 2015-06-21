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    ​В Италии массово протестуют против однополых партнерств

    Организаторы акции сообщили о почти миллионе участников

    Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ В Риме сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против планов правительства Италии легализовать гомосексуальные партнерства.

    Как передает Report, демонстранты несли плакаты с лозунгами "Семья спасает мир" и "Защитим наших детей!"

    Организаторы акции сообщили о почти миллионе участников, итальянская полиция традиционно не комментирует численность протестных мероприятий.

    Италия - последняя страна Западной Европы, где однополые партнерства еще не узаконены. Левоцентристское правительство премьер-министра Маттео Ренци, однако, намерено изменить это и к концу года легализовать гомосексуальные партнерства.

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