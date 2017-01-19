В Италии лавина накрыла отель

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо сошла снежная лавина, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola. В это время там могли находиться более 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RaiNews.

О ЧП заявили два постояльца отеля. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают. Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко назвал инцидент «ужасной трагедией».