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    В Италии лавина накрыла отель

    В это время там могли находиться более 20 человек

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо сошла снежная лавина, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola. В это время там могли находиться более 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал RaiNews.

    О ЧП заявили два постояльца отеля. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают. Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко назвал инцидент «ужасной трагедией».

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