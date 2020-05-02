​В Италии количество жертв коронавируса достигло 28 710

Число жертв COVID-19 в Италии за сутки выросло на 474, достигнув 28 710.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сводки службы гражданской обороны.

Выздоровевшими за сутки объявлены 1 665 жителей Италии, всего поправились 79 914 человек.

Общее число зараженных коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, в Италии возросло на 1 900 до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1 965 новых случаев.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться - за сутки на 239 человек. Динамика в 474 летальных исхода стала самой высокой с 21 апреля (+534 жертвы).

В больницах остаются более 17 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля и сейчас соответствует уровню 21 марта.