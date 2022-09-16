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В Италии из-за ливней погибли шесть человек

В Италии из-за ливней погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 09:40
В Италии из-за ливней погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

По их информации, "за два-три часа выпало около 420 мм осадков - половина того, что выпадает за год в этом регионе".

Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены улицы, потоки воды уносят машины. Наблюдаются перебои с электроэнергией и с телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара подписал постановление, которое предусматривает закрытие всех школ.

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