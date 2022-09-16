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В Италии из-за ливней погибли 10 человек, 50 ранены

В Италии из-за ливней погибли 10 человек, 50 ранены По меньшей мере 10 человек погибли, 50 получили травмы из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 14:13
В Италии из-за ливней погибли 10 человек, 50 ранены

По меньшей мере 10 человек погибли, 50 получили травмы из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на префектуру города Анкона.

Четыре человека, среди которых двое детей, числятся пропавшими без вести. По информации спасательных служб, "за два-три часа выпало около 420 мм осадков - половина того, что выпадает за год в этом регионе".

В Марке работают более 300 сотрудников спасательных служб. Губернаторы соседних регионов заявили о готовности предоставить помощь. Как сообщает газета Corriere della Sera, люди поступают в больницы в состоянии шока и с переохлаждением.

Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены первые этажи домов, подвалы и улицы, потоки воды уносят машины, жители спасаются от наводнения на крышах зданий. Наблюдаются перебои с электроэнергией и с телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара подписал постановление, которое предусматривает закрытие всех школ. Кроме того, из-за разгула стихии десятки человек остались без электричества и воды в некоторых районах Тосканы.

09.40

По меньшей мере шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

По их информации, "за два-три часа выпало около 420 мм осадков - половина того, что выпадает за год в этом регионе".

Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены улицы, потоки воды уносят машины. Наблюдаются перебои с электроэнергией и с телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара подписал постановление, которое предусматривает закрытие всех школ.

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