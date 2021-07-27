В Италии градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла

Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.

Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano.

Град, прошедший во второй половине дня понедельника, застал автомобилистов и местных жителей врасплох: согласно многочисленным видео в социальных сетях, градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, оказались неспособны продолжать движение из-за ветра, ливня и града.

Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП.

В городах в окрестностях Пармы, по сообщению la Repubblica, многие строения лишились части черепицы. Мэр Фиденцы в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.