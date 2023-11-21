В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы

Итальянский суд приговорил 322 фигуранта масштабного процесса над мафиозной группировкой "Ндрангета" в общей сложности к 2200 годам тюрьмы.

Итальянский суд приговорил 322 фигуранта масштабного процесса над мафиозной группировкой "Ндрангета" в общей сложности к 2200 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, на скамье подсудимых в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия оказались как участники гангстерского синдиката, так и представители политических кругов, вступившие в тесное сотрудничество с мафиозными структурами. Самыми громкими именами среди приговоренных стали бывший сенатор от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Пителли и бывший начальник дорожно-постовой службы провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши, которые получили 11 и 4 года заключения соответственно. Среди приговоренных есть также бывшие сотрудники антимафиозного управления, карабинеры в офицерских чинах, региональные парламентарии и адвокаты.

Для обсуждения и вынесения приговора три женщины-судьи трибунала Вибо-Валентия на 36 дней укрылись в надежном охраняемом месте, сообщило местное издание Calabria News. На зачитывание вердикта с перечислением всех вынесенных наказаний ушел 1 час 40 минут. По информации газеты Corriere della Calabria, обвинительные приговоры получили 207 участников процесса.

Начало расследованию положила операция карабинеров в декабре 2019 года, приведшая к первым арестам. За ней последовала масштабная работа следственных органов Италии, которым удалось найти многих крупных мафиози, в том числе скрывавшихся за рубежом. Довести процесс до завершения во многом удалось благодаря "покаявшимся" мафиози, вступившим на путь сотрудничества со следствием.