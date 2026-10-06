В Италии два подростка избиты группой из 20-ти несовершеннолетних

В городе Витербо (Италия) два подростка подверглись нападению, в результате чего один из них госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

Согласно данным, инцидент начался после того, как один из несовершеннолетних пнул машину, припаркованную на улице. Вскоре после этого прибыла группа из примерно 20-ти несовершеннолетних, которые окружили их и начали избивать. После нападения они скрылись с места происшествия, а пострадавшие сами добрались до отделения неотложной помощи больницы Санта-Розы. Один из них получил ранения и, как ожидается, проведет в больнице 30 дней.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления личности виновных.