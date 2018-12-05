В Италии два человека погибли при взрыве на АЗС - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва и пожара на АЗС на автомагистрали в центральной итальянской области Лацио стали два человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в полицейском управлении города Риети, в районе которого произошло ЧП.

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправке в итальянском регионе Лацио.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная пожарная служба.

По предварительным данным, на автозаправке близ города Риети взорвался бензовоз. Среди пострадавших семеро пожарных. Борьба с пожаром продолжается.