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    В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub столкнулся с кабелем высокого напряжения и разбился в итальянской провинции Тревизо, два человека погибли, сообщает агентство ANSA, передает Report. 

    Воздушное судно упало в русле реки Пьяве. Инцидент произошел вечером в среду, сообщает Repubblica.Сотрудники спасательных служб отправились на место происшествия на вертолете. К моменту прибытия пожарных тела двух человек, находившихся на борту самолета, успели обгореть.По данным Oggi Treviso, погибших звали Маттео Пассателло и Орнелла Пилло, оба они жили в городе Виллорба.

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