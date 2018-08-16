В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub столкнулся с кабелем высокого напряжения и разбился в итальянской провинции Тревизо, два человека погибли, сообщает агентство ANSA, передает Report.

Воздушное судно упало в русле реки Пьяве. Инцидент произошел вечером в среду, сообщает Repubblica.Сотрудники спасательных служб отправились на место происшествия на вертолете. К моменту прибытия пожарных тела двух человек, находившихся на борту самолета, успели обгореть.По данным Oggi Treviso, погибших звали Маттео Пассателло и Орнелла Пилло, оба они жили в городе Виллорба.