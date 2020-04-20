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В Италии число жертв пандемии превысило 24 тыс. человек

В Италии число жертв пандемии превысило 24 тыс. человек

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали еще 454 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространила Служба гражданской обороны страны. 

Этим статистика жертв пандемии в стране достигла 24 114 человек.  

По информации, в Италии еще 2 256 лицам поставлен диагноз COVİD-19. 

Таким образом, число носителей инфекции достигло 181 228 человек. 

Кроме того, на сегодняшний день 48 877 человек в стране побороли инфекцию и были выписаны домой.  

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 439 000 человек. 638 237 из них выздоровели, 167 434 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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