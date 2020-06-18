​В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66

Число пациентов интенсивной терапии с коронавирусом в Италии выросло впервые за два с половиной месяца - за сутки их стало больше на пять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сводке службы гражданской обороны страны.

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние 24 часа составило 66 и достигло 34 514 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 43 жертвах эпидемии.

Отметим, что 15 июня было зафиксировано 26 летальных исходов, что стало самым низким приростом со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта - уже на 79.