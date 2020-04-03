В Италии число жертв коронавируса приближается к 15 тыс.

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались еще 766 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этим число жертв инфекции в стране достигло 14 681 человека.

Кроме того, в стране отмечено 4 585 новых фактов заражения. Таким образом, количество зараженных вирусом достигло 119 827 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус "господствует" в 204 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 062 777 человек, 225 622 из которых выздоровели, а 56 607 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.