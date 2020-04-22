В Италии число жертв коронавируса превысило 25 тыс. человек

В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали еще 437 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространила Служба гражданской обороны страны.

Этим число жертв пандемии в стране достигло 25 085 человек.

По информации, в Италии диагноз COVID-19 поставлен еще 3 370 лицам. Таким образом, число носителей инфекции достигло 187 327 человек.

Кроме того, до сих пор 54 543 человека в стране выздоровели и были выписаны из больницы.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 592 000 человек. 709 761 из них выздоровели, 181 052 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.