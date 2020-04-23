В Италии число заразившихся коронавирусом приближается к 190 тыс.

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 464 человека.

Как сообщает Report, информацию распространила Служба гражданской обороны страны.

Этим статистика жертв пандемии в стране достигла 25 549 человек.

По информации, в Италии диагноз COVİD-19 поставлен еще 2 646 пациентам. Таким образом, число носителей инфекции достигло 189 973 человека.

Кроме того, до сих пор в стране инфекцию побороли 57 576 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 675 000 человек. 735 327 из них выздоровели, 187 423 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.