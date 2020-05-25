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В Италии зараженных COVID-19 превысило 230 тысяч

​В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 230 тысяч

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Италии с начала вспышки превысило 230 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об это сообщает служба гражданской обороны.

За сутки прирост составил 300 случаев, что является наименьшим показателем с начала марта. С 8 марта на территории страны были введены первые карантинные меры.

По состоянию на понедельник число случаев достигло 230 158. 

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 92 человека до 32 877.

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