В Италии зараженных COVID-19 превысило 230 тысяч

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Италии с начала вспышки превысило 230 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об это сообщает служба гражданской обороны.

За сутки прирост составил 300 случаев, что является наименьшим показателем с начала марта. С 8 марта на территории страны были введены первые карантинные меры.

По состоянию на понедельник число случаев достигло 230 158.

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 92 человека до 32 877.