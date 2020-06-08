​В Италии число заразившихся COVID-19 достигло 235 тыс

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 280, до 235 278.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

Отметим, что в минувший четверг был зарегистрирован наименьший прирост заражений с конца февраля – 177 случаев.

Выздоровевшими от COVID-19 за сутки объявлены 747 человек, их число всего достигло 166 584 человек. В последние недели темп увеличения их числа замедлился.

Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за сутки их стало меньше на 532 человека. Сейчас заражение зафиксировано у 34 730 человек.

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 65 человек, до 33 964. В воскресенье сообщалось о 53 новых жертвах, что также стало минимальным рекордом с начала полноценной эпидемии. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии.