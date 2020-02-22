В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, тесты на коронавирус, проведенные в Ломбардии, в настоящий момент дали положительный результат в 39 случаях.

Все эти люди проживают в зоне к югу от города Лоди. Фонтана также сообщил, что, по его данным, в соседней области Венето число заразившихся коронавирусом нового типа составляет сейчас 12 человек.

Эти данные подтверждают и региональные власти Венето. Президент области Лука Дзайа сообщил, что девять из 12 заболевших земляков проживают в городе Во (провинция Падуя). Кроме того, стало известно, что в субботу восемь выходцев из Китая, постоянно проживающих в Во, были срочно доставлены в местную больницу, где им проводится тест на коронавирус.

По словам асессора по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлеры, "в настоящее время ситуации пандемии в области нет". "Оснований для введения особых мер по всей Ломбардии пока нет", - заявил министр областного правительства.