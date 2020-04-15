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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 165 тыс.

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 165 тыс.

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали еще 578 человек.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения страны. 

Этим число жертв пандемии в стране достигло 21 645 человек. 

Отмечается, что число инфицированных коронавирусом в стране выросло на 2 667 человек и достигло 165 155 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 028 000 человек. 494 562 из них выздоровели, 129 186 скончались. 

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией. 

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