В Италии число зараженных коронавирусом достигло 165 тыс.

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали еще 578 человек.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения страны.

Этим число жертв пандемии в стране достигло 21 645 человек.

Отмечается, что число инфицированных коронавирусом в стране выросло на 2 667 человек и достигло 165 155 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 028 000 человек. 494 562 из них выздоровели, 129 186 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.