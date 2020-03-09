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В Италии число заражений коронавирусом превысило 9 тысяч

​В Италии число заражений коронавирусом превысило 9 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случаев, теперь их 463", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 9 172.

Накануне этот же показатель составлял 7 375 заразившихся человек.

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