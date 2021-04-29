В Италии число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии с начала эпидемии превысило 4 миллиона.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии с начала эпидемии превысило 4 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

За сутки число выявленных случаев заражения выросло на 14 320, достигнув 4 миллионов 9 208. Жертвами COVID-19 стали 288 человек. Таким образом, показатели смертности в Италии достигли 120 544 летальных случаев. Накануне минздрав сообщал о 344 жертвах пандемии и 13,3 тысячи случаях заражения.

Рост числа выздоровевших за сутки составил 18 тысяч: всего излечившимися от коронавируса объявлены 3 миллиона 449 тысяч человек. Накануне сообщалось о 18,4 тысячи случаев выздоровления.