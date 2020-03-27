​В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9 134 пациента.

Накануне в Италии объявили о 662 летальных исходах, однако позднее власти Пьемонта сообщили, что в сводке за день не указали 50 случаев в регионе, Аркури подчеркнул, что вчерашние данные были подсчитаны с ошибкой.

Также, по данным комиссара, за минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950. Накануне поправились 999 заболевших, рост этого показателя замедляется третий день подряд.

Сейчас COVID-19 инфицированы 66 414 итальянцев, за сутки число выросло на 4 401.

По словам Аркури, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 86,4 тысячи. Накануне этот показатель составлял 80,5 тысячи человек.