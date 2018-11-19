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    В Италии более 7 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времён войны

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В итальянском городе Болонья и его пригородах эвакуировали более семи тысяч жителей из-за работ по обезвреживанию американской бомбы времён Второй мировой войны. 

    Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

    Снаряд весом 52 килограмма был обнаружен в ходе работ в районе русла реки Савена несколько дней назад. Из-за ветхого состояния боеприпаса было принято решение эвакуировать всех жителей в радиусе 1,5 километра от находки и утилизировать снаряд на месте.

    Работы прошли в два этапа. Сперва при помощи дистанционно управляемого аппарата сапёры сняли взрыватель, а затем распилили бомбу водяной струёй под большим давлением. Остатки вывезли на полигон для уничтожения.

    Подобные находки на территории страны не редкость, относятся к ним с большой осторожностью. Так, в марте 2018 года властям пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек из-за угрозы взрыва подобного снаряда.

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