В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

Почти 54 тысячи человек были эвакуированы в воскресенье утром в городе Бриндизи на юге Италии, где обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это самая крупная операция по эвакуации людей в Италии за все послевоенное время.

Английская бомба времен Второй мировой войны, сброшенная на Бриндизи вероятно в 1941 году, была найдена во время строительных работ по расширению местного кинотеатра "Андромеда".

Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, ее обезвреживанием в настоящее время занимается группа военных саперов в составе 15 человек. Боеприпас будет вывезен за пределы города и в понедельник взорван в специально подготовленном карьере.