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В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг

В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг По крайней мере один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на автотрассе по направлению к Неаполю, в районе города Авеллино.
Другие страны
4 июня 2023 г. 12:10
В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг

По крайней мере один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на автотрассе по направлению к Неаполю, в районе города Авеллино.

Как передает Report со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero, автобус с 38 пассажирами вылетел с дороги на обочину и упал в овраг.

Подробности произошедшего выясняются, в ДТП задействованы еще пять машин. Согласно первым версиям, автобус врезался в машины, которые остановились на дороге после столкновения. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Раненые доставлены в разные больницы в окрестных городах.

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