В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг

По крайней мере один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на автотрассе по направлению к Неаполю, в районе города Авеллино.

По крайней мере один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на автотрассе по направлению к Неаполю, в районе города Авеллино.

Как передает Report со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero, автобус с 38 пассажирами вылетел с дороги на обочину и упал в овраг.

Подробности произошедшего выясняются, в ДТП задействованы еще пять машин. Согласно первым версиям, автобус врезался в машины, которые остановились на дороге после столкновения. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Раненые доставлены в разные больницы в окрестных городах.