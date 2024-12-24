В Италии арестованы члены поддерживающей "Аль-Каиду" и ИГ группировки

Итальянская полиция арестовала четырех человек в Болонье, Милане, Монфальконе и Перудже по делу о терроризме.

Итальянская полиция арестовала четырех человек в Болонье, Милане, Монфальконе и Перудже по делу о терроризме.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коррьере ди Болонья".

Уточняется, что еще один фигурант дела находится за пределами Италии и ему предъявили обвинения заочно.

По данным издания, все пятеро обвиняемых - жители Италии иностранного происхождения младше 30 лет, один из них - несовершеннолетний.

Всех их обвиняют в участии в деятельности группировки, занимавшейся поддержкой в итальянском сегменте интернета "Аль-Каиды" и "Исламского государства", говорится в сообщении.

Расследование проводилось с сентября 2023 года прокуратурой Болоньи совместно с Группой специальных операций карабинеров.