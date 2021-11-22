В Италии арестованы 40 членов нигерийской мафии

Финансовая гвардия Италии провела аресты 40 человек, входивших в состав нигерийской преступной группировки, которая зарабатывала на нелегальной миграции и проституции.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.
В крупной операции приняли участие порядка 600 сотрудников управления Фингвардии в сардинском Кальяри. Как отмечается, аресты и обыски прошли в нескольких итальянских регионах.
Помимо арестованных, в расследовании фигурируют многочисленные участники "широкой сети", замешанных в преступлениях против свободы личности в международном масштабе, который становится отягчающим фактором при обвинении.