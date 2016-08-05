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    ​В Италии арестована группа иностранцев, занимавшихся нелегальной перевозкой людей

    Банда за плату помогала нелегалам получать вид на жительство, предоставляя фальшивые рабочие контракты

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Итальянская полиция арестовала в пятницу в районе города Неаполь на юге Апеннин восемь иностранных граждан, причастных к незаконной перевозке людей и нелегальной миграции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Глава этой банды - гражданин Туниса.

    Согласно материалам дела, банда за плату помогала нелегалам получать вид на жительство, предоставляя фальшивые рабочие контракты. В ходе следствия было обнаружено, что главарь группировки выражал симпатии террористическим организациям. Дело в отношении него было переквалифицировано в связи с подозрением в причастности к терроризму.

    Как ранее заявил министр юстиции Италии Андреа Орландо, не исключено, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) получает финансирование от незаконной перевозки людей.

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