В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян более чем на €2 млрд

Итальянские власти на фоне украинского кризиса арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро с февраля 2022 года.

Итальянские власти на фоне украинского кризиса арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро с февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы также хотим быть главными действующими лицами в восстановлении Украины. В конце концов, мы входим в число стран, которые больше всего изъяли средств у российских олигархов, речь идет о более чем 2 млрд евро - деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны. Мы организуем мероприятие, которое состоится в ближайшие недели в Риме, чтобы представить план и привлечь как можно больше компаний", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете La Stampa. В марте 2022 года власти Италии объявили, что приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

Таяни сообщил, что примет участие в специальной сессии Генассамблеи ООН. "Мы представим и утвердим документ, который, как мы надеемся, станет толчком к миру", - сказал глава МИД Италии. "Мы ждем, когда увидим предложение [Китая] из 12 пунктов, которое они озвучили", - добавил он. "Я надеюсь, что миссия Ван И в Москву - это знак того, что китайцы действительно хотят оказать давление на русских в поисках пути к миру. Если обязательства будут конкретными, то роль Китая может быть важной", - утверждает он.