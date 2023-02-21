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В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян более чем на €2 млрд

В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян более чем на €2 млрд Итальянские власти на фоне украинского кризиса арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро с февраля 2022 года.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 11:26
В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян более чем на €2 млрд

Итальянские власти на фоне украинского кризиса арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро с февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы также хотим быть главными действующими лицами в восстановлении Украины. В конце концов, мы входим в число стран, которые больше всего изъяли средств у российских олигархов, речь идет о более чем 2 млрд евро - деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны. Мы организуем мероприятие, которое состоится в ближайшие недели в Риме, чтобы представить план и привлечь как можно больше компаний", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете La Stampa. В марте 2022 года власти Италии объявили, что приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

Таяни сообщил, что примет участие в специальной сессии Генассамблеи ООН. "Мы представим и утвердим документ, который, как мы надеемся, станет толчком к миру", - сказал глава МИД Италии. "Мы ждем, когда увидим предложение [Китая] из 12 пунктов, которое они озвучили", - добавил он. "Я надеюсь, что миссия Ван И в Москву - это знак того, что китайцы действительно хотят оказать давление на русских в поисках пути к миру. Если обязательства будут конкретными, то роль Китая может быть важной", - утверждает он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada Aİ sanksiyalarına məruz qalan rusiyalıların 2 milyard avrodan çox dəyəri olan əmlakına həbs qoyulub

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