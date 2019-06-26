В Италии арестовали более 120 человек по обвинению в мафиозной деятельности

Более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности могущественной преступной организации каморра, базирующейся в южноитальянской области Кампания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили представители прокуратуры Неаполя.

Широкомасштабную операцию по борьбе с организованной преступностью на рассвете провели сотрудники спецподразделений карабинеров. Как стало известно, расследованием этого дела занимались совместно представители Управления по борьбе с мафией, государственной полиции и финансовой гвардии. Под удар на сей раз попали влиятельные кланы каморры Контини, Маллардо и Личчарди.

Во время обысков было конфисковано имущество на общую сумму около 130 миллионов евро.