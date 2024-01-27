В Италии аграрии блокировали центральную автостраду на два часа

Около 100 тракторов протестующих аграриев перекрыли проезд по центральной автостраде Италии, соединяющей север страны с югом, чуть севернее Рима.

Около 100 тракторов протестующих аграриев перекрыли проезд по центральной автостраде Италии, соединяющей север страны с югом, чуть севернее Рима.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Полиция в течение почти двух часов была вынуждена перенаправлять транспортные потоки по альтернативным маршрутам.

Газета Corriere della Sera отмечает, что схожие акции прошли в разных итальянских областях, а также на острове Сицилия. Однако в Италии, в отличие от Германии и Франции, манифестации носят локальный и не массовый характер. Итальянские аграрии протестуют против политики ЕС, главным образом "зеленого перехода", который накладывает определенные ограничения и ведет, по их утверждению, к ущербу в ведении сельского хозяйства. Представители профильных организаций заявляют, что готовы пригнать колонны тракторов в столицу.