В Италии 99% жертв коронавируса имели серьезные проблемы со здоровьем

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.

Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

Bloomberg отмечает, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет.