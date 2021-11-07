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В Италии 70 членов мафиозной группировки приговорили к срокам до 20 лет

В Италии 70 членов мафиозной группировки приговорили к срокам до 20 лет Суд в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) в ходе крупнейшего за последние годы процесса над итальянской мафией приговорил 70 членов калабрийской группировки "Ндрангета" к тюремным срокам от 10 месяцев до 20 лет.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 02:46
В Италии 70 членов мафиозной группировки приговорили к срокам до 20 лет

Суд в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) в ходе крупнейшего за последние годы процесса над итальянской мафией приговорил 70 членов калабрийской группировки "Ндрангета" к тюремным срокам от 10 месяцев до 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

Осужденным были ранее предъявлены обвинения в покушении на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками, вымогательстве и в других преступлениях. По данным агентства, еще около 20 человек были оправданы. Отмечается, что в отношении упомянутых 90 человек процесс прошел по сокращенной форме, в дальнейшем перед судом предстанут еще как минимум 300 человек.

Судебный процесс в Калабрии начался в январе 2021 года. Ожидается, что он будет длиться по меньшей мере три года. Заседания проходят в специально оборудованном бункере. Обвинение включает в себя более 400 пунктов.

"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В последнем докладе национального следственного антимафиозного комитета (Dia), который был представлен в сентябре в парламенте, правоохранительные органы обратили внимание на растущую способность этой изначально региональной мафии южной Калабрии пускать корни вне традиционной зоны влияния. Комитет также пришел к выводу, что "Ндрангете" принадлежит ведущая роль в международном наркотрафике.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada “Ndranqeta” mafiyasının 70 üzvü 20 ilədək həbs cəzasına məhkum olunub

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