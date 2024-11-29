В Италии 500 тыс. трудящихся вышли на акции протеста в рамках забастовки

Около 500 тыс. трудящихся вышли митинговать на площади итальянских городов в рамках объявленной крупнейшими профсоюзами всеобщей забастовки.

Около 500 тыс. трудящихся вышли митинговать на площади итальянских городов в рамках объявленной крупнейшими профсоюзами всеобщей забастовки.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA, 8-часовая стачка коснулась всех основных государственных сфер - в том числе здравоохранения, образования, а также госучреждений и компаний. Только работа транспорта, включая воздушный и морской, прерывалась на четыре часа, в соответствии с распоряжением властей.

Самая крупная манифестация прошла в Болонье с участием главы Всеобщей итальянской конфедерации труда (Cgil) Маурицио Ландини. По данным профсоюзов, акцию протеста поддержали более 70% трудящихся разных секторов. Некоторые компании не работали весь день. По всей стране прошли 43 многотысячных манифестации, о столкновениях с полицией сообщается только в Турине.

Общенациональная забастовка была объявлена в знак протеста против проходящего одобрение проекта бюджета, в котором, как утверждают профсоюзы, не учитываются интересы трудящихся. В частности, утверждается, что сокращаются расходы на здравоохранение и образование, а также социальную сферу. В Италии давно идет борьба за установление минимального порога заработной платы - €9 в час. В стране все больше говорят о "нищем труде", когда работник не в состоянии обеспечить себя необходимыми средствами существования.

Согласно последним докладам о социальном положении в стране, в абсолютной бедности в Италии проживают 5,7 млн человек, то есть практически каждый десятый гражданин. Наиболее уязвимым слоем остаются молодые семьи с детьми. Примечательно, что число проживающих в абсолютной бедности итальянцев увеличилось вдвое за последние девять лет в северных районах Италии, считающихся экономическим локомотивом страны.