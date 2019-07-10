В Италии 18 человек госпитализированы из-за крупного града

Ветер, ливень и крупный град обрушились утром на Адриатическое побережье Италии, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что град, достигавший 5 сантиметров в диаметре, выпал в области Абруццо. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.

В Пескаре град нанес урон крышам, окнам домов и стеклам автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона.

В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.