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В ISW развенчали заявления о "захвате" Соледара и "окружении" Бахмута

В ISW развенчали заявления о "захвате" Соледара и "окружении" Бахмута Российские войска не захватывали весь город Соледар (Донецкая область Украины - ред.), а распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута - не соответствуют действительности.
Другие страны
11 января 2023 г. 07:07
В ISW развенчали заявления о захвате Соледара и окружении Бахмута

Российские войска не захватывали весь город Соледар (Донецкая область Украины - ред.), а распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута - не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдал визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не позволит российским силам в обязательном порядке установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: “Rusiyanın Soledarı tam nəzarətə alması barədə məlumatı həqiqətəuyğun deyil”

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