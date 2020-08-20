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В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тыс. человек

В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тыс. человек Пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.
Другие страны
20 августа 2020 г. 19:14
В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тыс. человек

Пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.

Как передает Report, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Начиная со следующей недели, мы запускаем масштабные пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, в них примут участие более 40 тысяч человек. Они пройдут полностью по международным стандартам, это будет рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование", - заявил Дмитриев. 

Клинические испытания вакцины также пройдут в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах и в Индии или Бразилии.

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