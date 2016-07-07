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    В испанской Памплоне в ходе забегов с быками пострадали четыре человека

    Никто из тысяч участников традиционного забега с боевыми быками не был задавлен

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В испанской Памплоне (провинция Наварра) в ходе забегов с быками пострадали четыре человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, по данным медиков, никто из тысяч участников традиционного забега с боевыми быками не был задавлен. Три человека поступили в больницы с черепно-мозговыми травмами, четвертый получил травму руки.

    Забег утром 7 июля продолжался 2 минуты 28 секунд.

    Отметим, что в Памплоне начались традиционные забеги с быками. Праздник будет продолжаться девять дней.

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