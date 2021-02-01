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В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer

В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались
Другие страны
1 февраля 2021 г. 17:34
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer

Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались.

Как передает Report , об этом сообщает агентство EFE.

Как сообщила дирекция заведения в провинции Толедо, все проживающие здесь пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.

Уточняется, что у десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.

По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.

В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada qocalar evində peyvənd vurulanların hamısı koronavirusa yoluxub

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