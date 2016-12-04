В испанской провинции Малага произошло наводнение - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Центр города Малага, а также другие населенные пункты провинции Малага оказались затопленными из-за сильных дождей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

Службы спасения ввели план действий в чрезвычайных ситуациях, за воскресенье зафиксировано около 200 случаев различных аварий и инцидентов.

Некоторые центральные улицы Малаги оказались под водой, водителям рекомендовано не выезжать на улицы без крайней необходимости. Из-за сложной ситуации отложено проведение марафона, который должен был состояться в воскресенье. Остановлено движение поездов на двух линиях городского метро. Вода разрушила часть стены аэропорта.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Марбелье, Картаме, Эстепоне, где вода проникла в медицинский центр и в здания школ, Алаурине-де-ла-Торре, где оказался подтоплен дом престарелых.

Очень высокий (красный) уровень опасности введен в других городах провинции: Антекере, Манильве, Ахаркии-Коста-дель-Соль, Ронде.

В муниципалитетах Картама и Михас Гражданская Гвардия эвакуирует с крыш местных жителей, которые спасаются от воды.

Затоплены гаражи, подвалы, различные торговые и жилые помещения на нижних этажах. Из-за порывов ветра падали деревья и ветки, дорожные знаки и рекламные щиты. Частично вышла из берегов река Гуадальорсе и другие реки провинции.

На ряде магистралей и дорог движение было ограничено.